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Кулицкий Леонтий Казимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулицкий
Имя
Леонтий
Отчество
Казимирович
Дата исполнения приговора
05 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7563. КУЛИЦКИЙ ЛЕОНТИЙ КАЗИМИРОВИЧ, 18 л., Речицк. у., Юрьевическ. в., д. Кожушковск. Слободы. Гомельск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 1 г. 11 м. 22 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 мая 923.

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