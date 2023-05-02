Азаров Егор Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азаров
- Имя
- Егор
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129337. АЗАРОВЪ, ЕГОРЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Льговск. у., в. и с. Износкова, 25 л.; — М. С. 7 уч. г. Кіева, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Іюля 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.