Смагин Гавриил Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смагин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 21 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9190. СМАГИН ГАВРИИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 32 л., Ставропольск. у., Константиновск. в. и с. Ставропольск. Губсуд. Ст. 85 ч. 3, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 21 авг. 923.
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