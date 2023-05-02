Буренина Евдокия Евграфова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буренина
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Евграфова
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130439. БУРЕНИНА, ЕВДОКІЯ ЕВГРАФова. К. Пошехон. у., Соколовск. в., д. Берендяковъ, 44 л.; — З. Н. 1 уч. Пошехон. у., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 18 Марта 909.
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