Иванов Александр Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46974. ИВАНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ АБРАмовъ. К. Хвалын. у., Павловск. в., с. Кадышовки, 20 л.; — Саратов. О. С., 134, 135, 140, 152 и 3 ч. 309 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. и 4 м. Исп. 14 Мая 905, счит. ср. съ 9 Іюля 904.
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