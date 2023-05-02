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Иванов Александр Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Александр
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
14 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
46974. ИВАНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ АБРАмовъ. К. Хвалын. у., Павловск. в., с. Кадышовки, 20 л.; — Саратов. О. С., 134, 135, 140, 152 и 3 ч. 309 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. и 4 м. Исп. 14 Мая 905, счит. ср. съ 9 Іюля 904.

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