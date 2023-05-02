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Марцинкевич Игнатий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марцинкевич
Имя
Игнатий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
03 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
33503. МАРЦИНКЕВИЧЪ, ИГНАТІЙ ФЕДОровъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Сѣнно, 35 л.; — Могилев. О. С. (въ 6 р.), 1654 У., каторж. раб. 4 г., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 3 Марта 905. | 902 98956 170 М. | 93 103440 1614 У. | 901 75460 172 М. | 91 81921 170 М. | 900 40856 169 М.

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