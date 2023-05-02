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Свистунов Борис Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свистунов
Имя
Борис
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8819. СВИСТУНОВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ, 24 л., Тулунск. у., Куптунск. в., уч. Сулкет. Н. С. 4 уч. Тулунск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 28 дек. 923.

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