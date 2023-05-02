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Абрамов Иван Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамов
Имя
Иван
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
16 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
129261. АбРАМОВЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. Каз. пос. и ст. Пречистенскаго, Оренбург. у., 17 л.; — Оренбург. О. С., 134, 135, 149 и 2 ч. 1484 У., тюр. 3 м. Исп. 16 Іюля 909.

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