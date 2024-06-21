Безбородов Григорий Миронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безбородов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Миронов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129961. БЕЗБОРОДОВЪ, ГРИГОРІЙ мироновъ. К. Задон. у., Стебаевск. в., д. Лозы, 21 г., рд. въ г. Ейскѣ; — Таганрог. О. С. 4 Сент. 909, 4 п. 134. 135 и 2 ч. 1643 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Окт. 909. | 905 65686 1643 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.