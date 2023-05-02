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Андреев Яков Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Яков
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
129504. АНДРЕЕВЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ. К. Красноуфим. у., Утинск. в. и с., 26 л.; — Пермск. О. С. 12 Сент. 909, 124, 149, 2 ч. 14 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 13 Окт. 909.

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