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Куркин Иван Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куркин
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7671. КУРКИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 24 л., Петропавловск. у., Явленск. в. и с. Акмолинск. Губсуд. Ст. 113, лиш. св. 1 г. Исп. 31 декабря 923.

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