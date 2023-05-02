Накопечна Ольга Яновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Накопечна
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Яновна
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17463. НАКОПЕЧНА, ОЛЬГА ЯНОВНА, 20 л. Рд. в Дубельнск. у.; — Н. С. Смольническ. р. 1 отд. г. Петрограда. Выгонка самог., лиш. св. 5 л. Исп. 21 июля 920.
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