Шубин Порфирий Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шубин
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8332. ШУБИН, ПОРФИРИЙ ПАВЛОВИЧ, 31 г. Гр. Никольск. у., Пассовск. в., д. Кузьминской; - Н. С. 4 уч. Никольск. у. Кража, лиш. св. 10 м. условно.
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