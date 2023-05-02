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Шубин Порфирий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шубин
Имя
Порфирий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
8332. ШУБИН, ПОРФИРИЙ ПАВЛОВИЧ, 31 г. Гр. Никольск. у., Пассовск. в., д. Кузьминской; - Н. С. 4 уч. Никольск. у. Кража, лиш. св. 10 м. условно.

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