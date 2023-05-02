Сова Валентий Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сова
- Имя
- Валентий
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 553
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26913. СОВА, Валентій Лаврентьевъ. Кр. (поденщ.), 17 л.; род. и жилъ Стопницк. у., гм. Потокъ, въ д. Корженно; приг. Гм. С. 3 окр. Кѣлецк. у., по 11 и 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 нед. Исп. 10 Февр. 1887 г.
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