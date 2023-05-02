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Иванов Михаил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3689. ИВАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 22 л., Касимовск. у. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 112 ч. 1, 145, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 28 сент. 923.

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