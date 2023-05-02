Бамбуков Андрей Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бамбуков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1675. БАМБУКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 19 л., Себежск. у., Луначарск. в., д. Запры. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 2 ч. 149, 196, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 10 окт. 924.
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