— Василий Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Василий
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36453. КИРИЛЛОВЪ, ВАСИЛІЙ (безъ фам.), 49 л. К. Сычев. у., Спасск. в., с. Спасско-Оиуфріевой Слободы, рд. въ г. Вязьмѣ; — Смоленск. О. С., 8 Янв. 911, 114, 152, 152¹, 9, 1 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., (2 прест.) съ лиш. ос. пр. тюр. 6 м., съ зачет. 3 м. предв. заключ. Исп. 10 Февр. 911. | 910 6023 169 М. | 908 143018 169 М.
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