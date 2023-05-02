Каменский Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каменский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65299. КАМЕНСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ Михайловъ. К. Бѣльск. у., Наройск. в., д. Каменки, 18 л; — Гродненск. О. С., 3 п. 57 и 1 ч. 98 Уг. У., тюр. 2 н. и 6 дн. Исп. 22 Іюня 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.