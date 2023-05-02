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Каменский Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каменский
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
22 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
65299. КАМЕНСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ Михайловъ. К. Бѣльск. у., Наройск. в., д. Каменки, 18 л; — Гродненск. О. С., 3 п. 57 и 1 ч. 98 Уг. У., тюр. 2 н. и 6 дн. Исп. 22 Іюня 907.

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