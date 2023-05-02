Дамбович Густав-Георг Фрицев-Робертов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дамбович
- Имя
- Густав-Георг
- Отчество
- Фрицев-Робертов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 93280. ДАМБОВИЧЪ, ГУСТАВЪ-ГЕОРГЪ Фрицевъ-Робертовъ (онъ же Дамбовицъ), 27 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Газенпота; — Ковен. О. С., 10 Мая 911, 152¹, 1654¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г., съ зач. 3 м. и 28 дн. предв. заключ. Исп. 9 Іюня 911. | 908 123581 1647 У. | 904 58137 1655 У. | 907 30967 1647 У. | 902 02899 (642 У.
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