Покровский Сергей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Покровский
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 02 февраль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3266. ПОКРОВСКИЙ, СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 22 л. Гр. б. г. Петрограда;—Особ. Сес. Н. С. при б. Петроградск. Губсовнарсуде. Дезерт., лиш. св. 2 г. 8 м. и лиш. пр. 3 г. Срок Исп. не указ, осужд. 2 февр. 922.
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