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Зеленко Степан Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зеленко
Имя
Степан
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
31 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
64977. ЗЕЛЕНКО, СТЕПАНЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Трокск. у., Междурѣчск. в., д. Зеленкова, 18 л., рд. въ г. Вильнѣ; — М. С. 1 уч. г. Вильны, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Іюля 907.

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