Горчаков Мирон Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горчаков
- Имя
- Мирон
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19295. ГОРЧАКОВЪ, Миронъ Степановъ. Кр. Гжатск. у., Куреневск. в., д. Абакумовой (поденщ.), 18 л.; приг. М. С. Рогожск. уч. г. Москвы (въ 5 р.), за участ. въ кражѣ, по 6 п. 13, 1 и 3 п. 14, 169, 2, 3 и 8 п. 170 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 8 м. Исп. 8 Янв. 1887 г.
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