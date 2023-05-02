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Плотников Иван Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плотников
Имя
Иван
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
17 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
67881. Плотниковъ, Иванъ Семеновъ. К. Бобров, у., Мартыновск. в. и с., 41 г.; — Воронеж;. О. С., 2 п. 1 и 2 ч. 269¹ и 1614 У., арест. отд. 2 г. Исп. 17 Іюля 907. 

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