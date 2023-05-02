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Фрейдин Гирша Шмеркович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фрейдин
Имя
Гирша
Отчество
Шмеркович
Дата исполнения приговора
08 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 372
Источник
Скан
Оригинальная запись
12742. ФРЕЙДИН ГИРША ШМЕРКОВИЧ, 17 л., Смоленск. г., б. Горецк. у. Смоленск. Губсуд. Ст. Ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С. 8/Ѵ—24.

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