Столярж Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Столярж
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 569
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27208. СТОЛЯРЖЪ, Иванъ (Янъ) Степановъ. Кр. (чернораб.), 22 л.; род. и жилъ Янов. у., гм. Кавенчинъ, въ д. Бяла; приг. М. С. г. Янова (въ 8 р.), по 8 п. 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на 8 м. Исп. 30 Дек. 1885 г.
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