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Вартенбург Дмитрий Львович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вартенбург
Имя
Дмитрий
Отчество
Львович
Дата исполнения приговора
09 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
2162. ВАРТЕНБУРГ ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ, 22 л., г. Тифлиса. Новгородск. Губсуд. Ст. ст. 106, 108, 113 ч. 1 и 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 9 мая 923

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