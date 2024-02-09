Красоткин Семен Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красоткин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147937. КРАСОТКИНЪ, СЕМЕНЪ ФЕДОровъ. Лиш. ос. пр. изъ К. Рыбинск. у., Спасск. в., д. Демина, 39 л.; — Ярослав. О. С. 17 Сент. 909, 2 п. 134, 2 ч. 1647, 2 ч. 1655 и 2 п. 1659¹У., арест. отд. 3½ г. Исп. 6 Нояб. 909. | 906 56299 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. №11981. | 902 108101 1655 У. | 92 91571 1647 У. | 98 91860 1655 У. | 91 94336 169 М. | 96 47955 1655 У. | 90 43850 169 М. | 94 79221 1655 У. | 90 23065 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.