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Щеголев Василий Епифанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щеголев
Имя
Василий
Отчество
Епифанович
Дата исполнения приговора
04 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
8387. ЩЕГОЛЕВ, ВАСИЛИЙ ЕПИФАНОВИЧ, 35 л. Гр. Тульск. у. Хрущевск. в., с. Горелок; - М. Н. С. Якиманско-Пятницк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 4 авг. 919. | предыдущие судимости 913 40340 1 ч. 1655 У. | 908 98341 170 М., по | 910 60034 169 М. | сов. с нап. в 908 г. №29789.

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