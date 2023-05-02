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Петров Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7595. ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 30 л., Новоторжск у., с. Ильинского. Куб.-Черн. Облсуд. Ст. ст. 105, 116 и 180-а, лиш св. 5 л. 2 м. 11 д. и пор пр. 3 г. Исп. 19 сент 923

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