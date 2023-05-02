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Свендзицкая София Янова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свендзицкая
Имя
София
Отчество
Янова
Дата исполнения приговора
05 август 1885
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 526
Источник
Скан
Оригинальная запись
26429. СВЕНДЗИЦКАЯ, Софія Янова. Кр. (служанка), 24 л.; род. Калиш. у., д. Кобыльники, жила Турекск. у., гм. Гржибки, въ д. Устковъ; приг. М. С. г. Сѣрадза, за покуш. на кражу, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 2 м. Исп. 5 Авг. 1885 г.

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