Гуренко Илларион Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуренко
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49766а. ГУРЕНКО, ИЛЛАРІОНЪ ПАВЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Гайсин. у., Мягкоходск. в., д. Малой-Мочулки, 39 л.; — Одесск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 13 Февр. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 22722. | 904 31740 1655 У. | 99 72946 172 М. | 98 22045 172 М. | 94 57943 169 М.
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