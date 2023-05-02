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Литвинова Варвара Васильева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Литвинова
Имя
Варвара
Отчество
Васильева
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
48301. ЛИТВИНОВА, ВАРВАРА ВАСИЛЬева. Жн. каз. ст. Устькаменогорской, Устькаменогор. у., 29 л., рд. въ г. Устькаменогорскѣ; — М. С. 1 уч. Устькаменогор. у., 169 М., тюр. 5 м. Исп. 8 Іюня 905.

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