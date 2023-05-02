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Сидоров Евсевий Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоров
Имя
Евсевий
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
23 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 311
Источник
Скан
Оригинальная запись
10645. СИДОРОВ ЕВСЕВИЙ АРТЕМЬЕВИЧ, 31 г. , Псковск. г., Себежск. у., Ленинск. в., д. Назарьево. Витебск. Губсуд. Ст. 140, пр. р. 6 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23/Ѵ—24.

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