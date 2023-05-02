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Крайнов Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крайнов
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
10 июль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
1690. КРАЙНОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 20 л. Гр. б. Романо-Борисоглебск. у., Копылевск. в., д. Заболотья;— Н. С. 2 Городск. р. 3 отд. б. гор. Петрограда. Кража, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 июля 922.

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