Филонюк Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филонюк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 289
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 116204. ФИЛОНЮКЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬевъ (онъ же Тыхонюкъ), 21 г. К. Брестск. у., Дмитровичск. в., д. Рожковки; — З. Н. 5 уч. Брестск. у., 18 Мая 910, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 18 Мая 910. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 108192, котор. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 77929. | 908 41703 169 М. | 10 Окт. 909 г. З. Н. 5 уч. Брестск. у., 169 М., тюр. 3 м.
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