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Белоус Александр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоус
Имя
Александр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
909 . БЕЛОУС АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 31 г. Ачинск. у., Березовск. в., д. Скрипочи. Томск. Губсуд. Ст. 91 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. . Исп. 19 дек. 923.

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