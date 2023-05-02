Леонтьев Александр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонтьев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 53348. Леонтьевъ, АЛЕКСАНДРЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Повѣнецк. у., Чумск. в., д. Варнежъ-Губы, 24 л.; — Г. С. 3 уч. г. Гродны, 16 и 173 М. и Воин. У., воен. тюр. 2 м. Исп. 24 Февр. 909. Сей приг. поглощенъ приг. Полков. С. 101 пѣх. Пермск. полка отъ 16 Дек. 908 г. — коимъ приг. по 162 ст. ХХІІ ки. Св. В. П. и 173 М. — въ воен. тюр. на 1 г. и 3 н.
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