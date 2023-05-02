Перцович Алтер Цальков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перцович
- Имя
- Алтер
- Отчество
- Цальков
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 296
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43141. ПЕРЦОВИЧЪ, АЛТЕРЪ ЦАЛЬковъ. Мщ. м. Коссова, Слонимск. у., 20 л.; — Гроднен. О. С., 139, 152, 1630 и 1632 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 23333 и сего С. отъ 25 Сент. 908 г. (3 ч. 809 У. — тюр. 3 г.), каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 4 Дек. 908. | 905 26002 170 М. | 903 65573 169 М.
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