Смущав Виктор Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смущав
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10764. Смущав Виктор Михалов., 24 л., г. Тамбова. В. Т. Балт. фл. Ст. 2 ч. 193³, л. с. 1 г. 29 сент. 927.
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