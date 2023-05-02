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Денисенко Иосиф Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисенко
Имя
Иосиф
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
2598. ДЕНИСЕНКО ИОСИФ ПАВЛОВИЧ, 21 г., Черниговск. г., Дмовск. р. и с. В. Т. 1 кавкорп. Червон. казач. Ст. ст. 180 п. «б», 1 ч. 208, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 2/ХІ—24.

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