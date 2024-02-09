Моисеев Семен Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Моисеев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 54584. МОИСѢЕВЪ, СЕМЕНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Тарск. у., Берюшанск. в., д. Танатовой, 50 л., рд. Жиздринск. у., Песочинск. в., въ с. Песоченскомъ-Заводѣ; — М. С. 1 уч. Тарск. у., 1 п. 13 и 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 11 Марта 909. 903 41994 172 М; 92 83041 170¹ М.
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