Цесляк Генрих Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цесляк
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 270
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36610. ЦѢСЛЯКЪ, ГЕНРИХЪ СТАНИСЛАвовъ (онъ же Чеслякъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Цѣханов. у., гм. и д. Залѣсье, 45 л.; — Ломжин. О. С. (въ 8 р.), 114, 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 20 Апр. 905. | 908 67149 1633 У. | 89 83928 170 М. | 99 106208 1655 У. | 88 84409 169 М. | 99 40298 170 М. | 81 40889 169 М. | 93 110877 1655 У.
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