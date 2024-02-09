Дмитриев Евграф Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитриев
- Имя
- Евграф
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64505. ДМИТРІЕВЪ, ЕВГРАФЪ ИВАНОВЪ. К. Семенов. у., Рожновск. в., д. Чернораменья, 25 л.; — М. С. 1 уч. г. Н.-Новгорода, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Авг. 907. | 903 31527 170¹ М.
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