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Дмитриев Евграф Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Евграф
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
03 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
64505. ДМИТРІЕВЪ, ЕВГРАФЪ ИВАНОВЪ. К. Семенов. у., Рожновск. в., д. Чернораменья, 25 л.; — М. С. 1 уч. г. Н.-Новгорода, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Авг. 907. | 903 31527 170¹ М.

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