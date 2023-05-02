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Шарапов Никита Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарапов
Имя
Никита
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
08 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
14085. Шарапов Никита Степанович, 34 л., Курск. г., б. Фатежск. у., Хмелевск. в., х. Шары. Н. С. 19 уч. Томск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. 6 м. П. в. з. с. 8/Ѵ—26.

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