Павловский Сергей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павловский
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 528
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14848. павловскій, сергѣй ивановъ (онъ же Дритженковъ) (ложно именовававшій себя Титовымъ, Василіемъ Степановымъ). Сс.-посел. Верхнеудин. у., Тамирск. в., с. Хамнегодайскаго, 25 л., рд. Веневск. у., въ в. и д. Подрежинѣ; — М. С. 1 уч. Читин. О. С., 12, 13, 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 11 Іюля 908. Спр., напеч. въ 908 г. № 95045, счит. недѣйствит. | 902 47431 1453 У.
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