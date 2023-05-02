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Петрочков Василий Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петрочков
Имя
Василий
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
14 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7642. ПЕТРОЧКОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ, 36 л., Рд. в Гродненск г., Брестск. у., Приборовск. в. и с. Иркутск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св 7 л. И пор. пр. 5 л Исп. 14 июня 923.

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