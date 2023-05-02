Рябков Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рябков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 300
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87028. РЯБКОВЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Нолинск. у., Большеситьминск. в., д. Большихъ Ключей; — Вятск. О. С., 12 Мая 911, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 26972, котор. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 137462, арест. отд. 4 г. Исп. 8 Іюня 911, счит. ср. съ 24 Сент. 910. | 907 84996 1 ч. 1655 У. | 900 21897 170 М. | 903 101096 169 М. | 99 76934 169 М. | 902 100920 169 М.
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