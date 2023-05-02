Гапутис Варвара Степанова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гапутис
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Степанова
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45981. ГАПУТИСЪ, ВАРВАРА СТЕПАнова. К. Шавельск. у., Жагорск. в., д. Дрансейки, 30 л.; — Г. С. 2 уч. г. Шавлей, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 11 Іюня 905.
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