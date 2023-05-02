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Станский Федор Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Станский
Имя
Федор
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
30 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
29156. СТАНСКИЙ, ФЕДОР ИЛЬИЧ, 28 л. Гр. Бежецк. у., Трикалевск. в.; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. г. Петрограда. Укрыват. воров., лиш. св. 6 м. Исп. 30 янв. 920.

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