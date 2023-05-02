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Стерехов Александр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стерехов
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
29222. СТЕРЕХОВ, АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 59 л. Гр. Барабинск. у., Покровск. в., д. Туруновской; — Н. С. 2 уч. Барабинск. у. Самогон., лиш. св. 1 г. Исп. 17 окт. 920.

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